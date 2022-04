Napoli-Sassuolo, Dionisi punta su Djuricic per sostituire Traore

Djuricic dal 1′ contro il Napoli: la probabile formazione del Sassuolo

La redazione di Sky anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di Alessio Dionisi per la sfida di domani contro il Napoli. Il tecnico del Sassuolo dovrà fare a meno di Junior Traoré, tra gli obiettivi di mercato del Napoli. L’ivoriano è infortunato e non è stato convocato per la gara di domani al Maradona. Davanti dovrebbe rivedersi dal primo minuto dopo un lungo infortunio Djuricic. Assieme al centrocampista sulla trequarti spazio a Berardi e Raspadori, spostato sulla sinistra, con Scamacca punta avanzata. In mediana confermata la coppia Maxime Lopez-Frattesi, mentre in difesa Chiriches e Ferrari saranno in centrali, con Muldur sulla fascia destra e Rogerio a sinistra. In porta inamovibile Consigli, tra i portieri col miglior rendimento in Serie A.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Raspadori; Scamacca.