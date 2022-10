Corriere dello Sport – Napoli-Sassuolo, Spalletti non rinuncia a Lobotka: pronti 6 cambi.

Napoli–Sassuolo, sarà disputata quest’oggi allo Stadio Maradona dopo un evento dedicato al ricordo di Maradona. Secondo il quotidiano Spalletti avrebbe già selezionato gli uomini che scenderanno in campo questo pomeriggio alle 15:00. Ecco i prescelti del mister, tra i quali spunta l’insostituibile Lobotka:

“Per sfuggire al pressing del Sassuolo, per cercare di entrare tra le linee, per dare ancora un senso a quest’esistenza divenuta meravigliosa e da raccontare con fotogrammi, serve un regista illuminato”. Per il resto “Juan Jesus va al fianco di Kim, in area; Mario Rui sembra in vantaggio su Olivera a sinistra, perché poi ad Anfield saranno necessari anche centimetri sui calci piazzati; Zielinski ha rifiatato e può ricominciare a dispensare intuizioni, avendo a destra Anguissa che rientra; e davanti, il tridente che se ne è stato in panchina con i Rangers si scalda. In totale, sei cambi, o forse cinque o sette (chissà?), ma scelte sempre ragionevoli, improntate alla logica, che poi si chiama anche strategia, la ricerca dell’equilibrio che è fondamentale per confermare la propria natura e restare fedele ai codici del bel calcio”.

Fonte foto: Instagram @stanleylobotka37.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Sassuolo, tornelli aperti dalle 12:00

Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni, Anguissa dal 1′

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Droga: a Trieste sequestrato oltre un quintale e mezzo cocaina