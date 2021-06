Napoli, scambio di messaggi con il Paris Saint-Germain per Fabian Ruiz

Il Napoli ed il Paris Saint-Germain hanno avuto modo di discutere su Fabian Ruiz.

L’interesse per Fabian Ruiz da parte dei grandi club europei è ormai noto. Tuttavia c’è una novità che riguarda il futuro de centrocampista del Napoli. La Società partenopea ha effettuato con il Paris Saint-Germain e l’argomento della conversazione è stato proprio Fabian Ruiz.

La notizia è stata riportata dal Corriere dello Sport:

“Lo voleva il Psg, che poi ha preso Wijnaldum, ma Fabian nella sua versatilità resta una tentazione forte e nel silenzio di quest’estate che è appena cominciata pure i sospiri valgono come indicazioni. A Parigi, per esempio, c’è Leonardo che lo stima, che con Giuntoli ha avuto modo di chiacchierare, che con il Napoli qualche messaggino lo ha scambiato: certe storie, si sa, non finiscono mai e pure stavolta, dopo vari giri, qualcosa potrebbe rinascere.”

