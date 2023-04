Napoli, Scudetto sempre più vicino, in arrivo un week end da sogno

Il quotidiano Il Mattino si è focalizzato sul Napoli, in particolare sulla vittoria dello Scudetto che potrebbe arrivare il prossimo week end.

Il Napoli ha battuto la Juventus vincendo pe 0-1 ed avvicinandosi sempre di più al sogno Scudetto. Il quotidiano Il Mattino riporta le ultime in merito alla vicenda, evidenziando in particolar modo il week end che verrà.

Ecco quanto si legge:

“La partita è stata grigia per un tempo, quello in cui ha avuto un peso anche l’ennesimo torto arbitrale subito dagli azzurri. Fabbri ha sorvolato sul pugno – sì, il pugno – di Gatti su Kvara a metà campo. Non visto o, peggio, ignorato da un mediocre arbitro che nel finale è stato salvato da Aureliano, perché non si era accorto del fallo di Milik su Lobotka. A conferma della qualità dell’intera rosa, la rete della vittoria a Torino l’ha segnata Raspadori, che partendo dalla panchina aveva avuto un timido impatto. L’attesa sta per finire, prepariamoci ad un week-end da sogno.”

