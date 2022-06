Napoli, se Koulibaly andrà via la prima scelta ricadrà su Bremer

Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli; il club azzurro avrebbe già individuato Bremer come possibile sostituto.

Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli, per questo motivo il club partenopeo sarebbe già alla ricerca del suo sostituto. Secodo quanto ripotato da Tuttosport quest’ultimo sarebbe già stato individuato: si tratta di Bremer, attualmente difensore del Torino.

Dal quotidiano si legge:

Si sa, attorno a Bremer ronza in crescendo almeno da 6 mesi l’Inter, con un pressing in crescendo. E nel mondo del mercato non si nasconde più l’esistenza di un sostanziale preaccordo tra il club nerazzurro e il brasiliano. Ma anche il Milan è tornato alla carica: il Diavolo compare e scompare attorno a Bremer come un torrente carsico, da mesi. Poi resta aperta l’ipotesi Napoli: ma dipenderà dai destini di Koulibaly. Una sua cessione a cifra record porterebbe i vertici azzurri a lubrificare di nuovo i canali per Bremer. Sullo sfondo la Juventus, silente, a fronte della permanenza di De Ligt.”

