Napoli, segnali di ripresa per Ghoulam: la situazione

Segnali importanti da Faouzi Ghoulam che si candida per avere minuti nella trasferta di Verona. La conferma arriva anche dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come sarà fondamentale per Gattuso attingere da tutte le risorse a disposizione in questo finale di stagione con tanto gare da giocare. Secondo il quotidiano da Ghoulam stanno arrivando segnali importanti di ripresa, al punto che Gattuso starebbe prendendo in considerazione la possibilità di concedergli spazio e dargli fiducia subito nella trasferta veronese.

Potrebbe essere una grande notizia per il Napoli, alla ricerca continua del Ghoulam di qualche anno fa, che incantava sulla fascia sinistra. Staremo a vedere se per lui ci sarà questa seconda opportunità.

