Tuttosport – Napoli senza vice-Kim, ma ADL non ha fretta: pronti Ostigard e Juan Jesus.

L’edizione odierna del quotidiano, ha comunicato le intenzioni di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli non ha fretta sul mercato, e nello specifico, di trovare velocemente il sostituto di Kim. Molti tentativi sono stati fatti, ma con la consapevolezza che quando una società come quella del Napoli, bussa alla porta, i prezzi dei giocatori lievitano. Numericamente c’è la necessità di un innesto nel reparto difensivo, ma Garcia, per cominciare, ha a disposizione Juan Jesus e Ostigard.

