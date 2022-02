Napoli: si complica il rinnovo di Fabian, Real Madrid alla finestra

Il Real di Ancelotti presta molta attenzione alla situazione contrattuale di Fabian

Calciomercato.com riporta le ultime sul futuro di Fabian Ruiz. La sua rete al 94′ ha regalato la vittoria nella gara dell’Olimpico contro la Lazio ma ora a preoccupare in casa azzurra è la sua situazione contrattuale. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2023 e ad oggi non c’è alcun accordo per il rinnovo. In caso di mancato accordo, con tutta probabilità, lo spagnolo ed il club partenopeo si saluteranno in estate. Su di lui persiste il forte interesse di Barcellona, e soprattutto, Real Madrid.

