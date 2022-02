Napoli, si pensa al rinnovo di Koulibaly. Il senegalese pronto a diventare una bandiera del club

Napoli, Koulibaly verso il rinnovo di contratto

Secondo a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli e Koulibaly stanno per iniziare le trattative per il rinnovo di contratto. La volontà del difensore senegalese è quella di diventare una bandiera del club azzurro, confermando la volontà di chiudere la sua carriera a Napoli. Attualmente Koulibaly ha un ingaggio che supera i sei milioni di Euro, che è ben oltre i nuovi parametri imposti da De Laurentiis per il nuovo corso del club. Possibile però che per il centrale azzurro si faccia un’eccezione, nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità in merito.

