Napoli, smentito l’interesse per Seri e Flemming. Tutino e Luperto vicini alla cessione

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, che ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Per la cessione di Tutino siamo ai dettagli, andrà al Parma. L’ultima curiosità riguarda la formula, se sarà ceduto in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo come chiede il Napoli. Vedremo se il giocatore riuscirà già in giornata a raggiungere il Parma. Per Luperto in giornata Giuntoli si sentirà con i dirigenti dell’Empoli, sarà un prestito oneroso a cinquecentomila euro. Devo smentire alcune voci, il Napoli non segue e non prenderà Flemming e un altro centrale del Young Boys, inoltre devo smentire l’interesse per il mediano Seri, in prestito al Bordeaux. Non mi risulta che il club azzurro sia interessato. Era un profilo che riguardava il Napoli di Sarri, non di Spalletti”.

