Napoli: solo 720 minuti di gioco

720 minuti, lo scudetto è un sogno realizzabile

La città ci crede, i tifosi ci credono: quest’anno potrebbe essere l’anno giusto per assaporare e rivivere quei momenti che mancano ormai dall’89/90. Un’emozione che tutta la città merita di riprovare. Mancano solo tre numeri che possono avvicinare o allontanare il Napoli dal suo terzo scudetto: (7) come gli ultimi sette campionati del Napoli caratterizzati da un saliscendi di emozioni, (2) come i due scudetti vinti, (0) come lo zero del palmarès della società di De Laurentiis alla voce scudetto. 720 minuti sembrano tanti ma in realtà sono pochissimi, per chi, come il Napoli deve inseguire, mentre, per la capolista Milan sembrano lunghi e interminabili minuti. In città si sta vivendo questo momento in religioso silenzio, ma non è il classico silenzio che tutti noi conosciamo ma è il silenzio assordante di una città che vuole finalmente gioire dopo anni di amarezze sportive ed umane.

Le 8 finali

Ci si prepara attraverso riti che si ripetono di domenica in domenica. Si attende con spasmodica ansia i match che a mano a mano il Napoli dovrà disputare. Il calendario presenta varie insidie e si riparte proprio con l’insidia maggiore, quella di affrontare l’Atalanta a Bergamo. Notoriamente il Napoli dopo la sosta ha qualche battuta di arresto, il mister sta chiedendo alla squadra di affrontare le ultime gare come se fossero 8 finali.

Il filo indissolubile di Diego

Il popolo partenopeo sta aspettando che tutto ciò avvenga per poter rivivere i caroselli e i mesi di festa che fecero da corollario alle vittorie del periodo d’oro del Napoli, un periodo contraddistinto da un solo nome, Diego Armando Maradona. I tifosi non vedono l’ora di dedicare alla memoria del Pibe de Oro il loro terzo scudetto. Anche il fato può metterci lo zampino, infatti tutto questo potrebbe accadere allo Stadio Diego Armando Maradona, quindi il filo indissolubile che lega Diego al Napoli non si spezzerà mai.

Mancano solo 720 minuti, 43.200 secondi

Il Napoli con una giornata di anticipo, potrebbe far festa in casa come accaduto nel 1987 e nel 1990, mancano solo 8 finali, gare da affrontare senza risparmiarsi, avendo come solo obiettivo un sogno chiamato tricolore. 720 minuti, 43.200 secondi, questo è il tempo che separa il Napoli dalla grande bellezza.

Vincenzo D’Alessandro