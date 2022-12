Napoli, Spalletti concede due giorni di riposo

Napoli, Spalletti fissa la ripresa a mercoledì

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha deciso di concedere due giorni di riposo ai giocatori, dopo il ritiro in Turchia la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri riposeranno per poi prepararsi al meglio per gli impegni di gennaio oltre alle a due amichevoli in programma al Maradona. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“L’amichevole con il Crystal Palace, poi il rientro e l’arrivederci a mercoledì, quando Spalletti ricomincerà da dove si è fermato: la stagione sarà lunghissima, e anche intensissima, e bisogna sfruttare questa simil-pausa, perché poi dopo non sarà possibile allenarsi come un allenatore vorrebbe. Il calendario lo spiega: il 4 gennai a San Siro, l’8 a Marassi con la Sampdoria, il 13 con la Juventus al «Maradona», che poi riaprirà il 17 per la Coppa Italia con la Cremonese, il 21 il derby di Salerno, il 29 la Roma. E questo è solo il programma di gennaio. Spalletti aspetta i cinque mondiali, che stanno per tornare, e spera che Rrahmani e Sirigu ricomincino ad allenarsi in gruppo.”

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Salernitana su Demme, operazione possibile a due condizioni

Amichevole Napoli-Lille, si attende oggi l’ufficialità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli, rissa tra bande in piazza Carlo III: 4 minori accoltellati