Napoli, Spalletti : “Kvaratskhelia non ci sarà, a Salerno gara dura ma dobbiamo reagire”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ha tenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Salernitana. Il tecnico azzurro ha annunciato l’assenza di Kvaratskhelia, che non sarà del match. Ecco quanto dichiarato:

“Siamo in un momento storico importante, tutti sono importanti figuriamoci i nostri tifosi, proprio per questo non si deve ragionare così. E’ per la storia della città che dobbiamo comportarci in un certo modo, se si fa casino e si prende il calcio per fare casino poi bisogna subirne le conseguenze. Ci fa male non avere i nostri tifosi a supporto, importantissimi. Per tutto l’anno abbiamo parlato di stadio pieno e non capisco, sembra che conti altro e non il sostegno alla squadra. Non lo so se è giusta la punizione, non so le regole, mi occupo di altro, ma so mi dispiace non averli al nostro fianco. Coppa Italia? Non ci ha fatto piacere, ma non ci sono strascichi di nessun tipo e mi aspetto la reazione corretta che deve esserci per una squadra che va a giocare in un campo difficile, caldo, ci giochiamo qualcosa di importante e non vediamo l’ora di giocare. Kvaratskhelia? Non parte, sta a casa. Non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi”.

