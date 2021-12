Napoli, Spalletti: “Manolas verrà in panchina domani, serve concetrazione”

Napoli, Spalletti in conferenza stampa

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ha risposto alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leicester. Ecco quanto dichiarato:

“Serve motivazione, senso d’appartenenza, per noi sono tutte partite da dentro o fuori, se siamo a questo punto qui non abbiamo considerato decisive quelle all’inizio probabilmente, abbiamo commesso qualche leggerezza, la gestione è sempre uguale e sono tutte gare da dentro o fuori, questa poi lo è realmente ma una gara come quella fatta con l’Atalanta devo fargliela vedere nel modo giusto per fare in modo che il risultato non pesi oltremodo rispetto al risultato per la prova che hanno espresso. Visto come eravamo messi, io ci trovo un balzo in avanti e non una scoria per la prossima partita, la squadra ha giocato nel modo corretto e sono i dati dell’Atalanta che ti danno il documento. Se sei stato al loro livello, puoi ambire a vincere la prossima anche se il Leicester è di quel livello lì, poi ci sono gli episodi e se si arriva con la testa giusta è più facile sfruttarne qualcuno, sono quelli che fanno girare la partita perché la gara l’abbiamo fatta alla pari. Infortunati? Insigne e Fabian proviamo a recuperarli per domenica, ma non sarà facile. Demme e Politano stanno bene. Manolas verrà in panchina, può entrare, non fare i 90 minuti dopo il problema che ha avuto, e bisognerà vedere se si riacutizza il suo problema, poi con gli allenamenti può sviluppare i 90 minuti ai livelli che ci vogliono”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Squalifica Spalletti – Napoli presenta il ricorso: spera in una riduzione

Statistiche a favore del Napoli: ADL non vuole perdere il primato, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sudan: polizia lancia gas lacrimogeni sui manifestanti