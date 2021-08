Napoli, Spalletti si affida a due nuovi moduli per l’inizio del campionato

Luciano Spalletti sta sperimentando ben due moduli con i giocatori del Napoli.

Continuano gli allenamenti del Napoli sotto la giuda di Luciano Spalletti. Attualmente la squadra è a Castel di Sangro per il suo secondo ritiro estivo. Durante le varie amichevoli già disputate il tecnico toscano ha avuto modo di conoscere le qualità dei suoi giocatori e secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha deciso di sperimentare ben due moduli.

“Qualcosa è cambiato nelle intenzioni iniziali del tecnico. L’infortunio di Diego Demme gli ha imposto di rivedere un po’ la questione tattica. Senza il tedesco potrebbe schierare Stanislv Lobotka al fianco di Fabian Ruiz, nella mediana a due. Ma negli ultimi allenamenti, ha provato il 4-3-3 con l’arretramento di Zielinski sulla linea dei centrocampisti. Le due fasi, in ogni modo, possono prevedere anche un’altra variazione tattica, che Spalletti sta provando spesso in questo periodo. In fase di non possesso, per esempio, il Napoli potrebbe schierarsi con il 4-1-4-1 per chiudere tutti gli spazi possibili alla manovra avversaria. In questo caso, Lobotka arretrerebbe davanti alla difesa, mentre Politano e Insigne scalerebbero sulla linea di centrocampo.”

