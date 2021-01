Napoli-Spezia, i quotidiani distruggono Maksimovic: “Pigro e fuori tempo, ha rasentato l’imbarazzo”

Tantissime le bocciature dei quotidiani per il difensore azzurro

Quella di ieri è stata la quinta sconfitta in campionato per gli azzurri. Il Napoli, sconfitto per 2-1 dallo Spezia, è uscito a pezzi dallo Stadio Diego Armando Maradona e i quotidiani hanno le idee ben chiare su chi sia stato il peggiore in campo, Nikola Maksimovic. Le insufficienze in pagella sono pesantissime.

Questi i voti:

Gazzetta dello Sport, voto 5 “Quanti errori! In alcuni momenti ha rasentato l’imbarazzo per la mediocre prestazione”.

Corriere dello Sport, voto 5 “Si gira di spalle, in un contrasto aereo, e non si fa. E poi è pigro, fuori tempo“.

Il Mattino, voto 4,5 – “Insicuro, troppo insicuro. Con due improvvidi passaggi sulla trequarti rischia di innescare la ripartenza dello Spezia. Poi mette in grossa difficoltà David Ospina con un appoggio all’indietro nello specchio della porta che per poco non beffa il malcapitato portiere colombiano”.

Tuttosport, voto 5 – “Anche lui si perde nel finale di match”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Top & Flop – Napoli-Spezia, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Calciomercato – Pedullà: “Il Napoli può chiudere entro fine mese per Zaccagni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoti: nuova scossa in Croazia, avvertita a Trieste