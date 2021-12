Napoli-Spezia, la moviola: due episodi penalizzano gli azzurri

Il Napoli sconfitto dallo Spezia recrimina per un paio di episodi dubbi

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna fa la moviola di Napoli-Spezia. Ci sono due episodi in cui gli azzurri possono recriminare.

Questo è quanto si legge:

“C’è il dubbio per un gomito di Maggiore (perché se qualcuno sostiene che quello di Bakayoko a Empoli è rigore…), un altro per un possibile fallo non sanzionato al già ammonito Kiwior.

Nel finale non è rigore il contatto di Bastoni, in anticipo su Ounas. Tiro di Mario Rui, in area dello Spezia Maggiore tocca il pallone con il gomito sinistro staccato dal corpo: Massimi fa proseguire, Pairetto al VAR conferma probabilmente perché il gomito è dentro la figura del corpo. Nel primo tempo, era andato giù Anguissa, pressato da Erlic: ci sta non dare penalty”

