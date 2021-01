NAPOLI-SPEZIA – Le formazioni ufficiali

Napoli-Spezia, formazioni in campo alle ore 18:00

Napoli-Spezia – È quasi tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il match valevole per la 16^ giornata del campionato di serie A 2020-21 tra il Napoli di Rino Gattuso e lo Spezia di Vincenzo Italiano. Squadre in campo alle ore 18:00.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rii; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinsky, Insigne, Lozano.

Allenatore: Gattuso

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoume, Maggiore; Agudelo, Nzola, Farias.

Allenatore: Italiano