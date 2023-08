Napoli, spunta un retroscena sulla situazione Lozano

Il giornalista messicano Kery Ruiz ha riportato un retroscena relativo all’attaccante del Napoli Hirving Lozano.

Il futuro dell’attaccante del Napoli Hirving Lozano sarebbe ancora da capire. Nelle ultime ore però il giornalista messicano Kery Ruiz ha pubblicato un retroscena che riguarda proprio il giocatore suo connazionale.

Attraverso il suo account Twitter, il giornalista ha spiegato che Hirvng Lozano si aspettava di entrare in campo durante la prima di campionato tra Frosinone e Napoli, cosa che non è invece accaduta. Per questo motivo l’attaccante non avrebbe lasciato il match molto contento, ma soprattutto non starebbe comprendendo il perché di tale trattamento.

Ecco quanto riportato:

“Chucky ha lasciato il match contro il Frosinone con notevole disagio. Il messicano si aspettava di giocare e non gli hanno concesso un minuto. Non capisce il trattamento che gli sta riservando la dirigenza quando è stato una parte importante della squadra.”

