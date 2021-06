Napoli, spunta una data per la presentazione ufficiale di Spalletti

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli ha scelto la data per la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti è da poco approdato sulla panchina del Napoli, ma la presentazione ufficiale del tecnico non è ancora avvenuta. Tuttavia sembra che l’evento ci sarà a breve. Il Corriere dello Sport riporta che il Napoli ha già scelto la data, ovvero l’8 luglio.

“De Laurentiis si aprirà mercoledì prossimo, dopodomani, in un albergo di Roma e giovedì 8 luglio, almeno per il momento, dovrebbe essere presentato a Castel Volturno Luciano Spalletti, da 764 giorni senza panchina, con dentro un biennio di motivazioni sedimentate nell’anima in attesa di poter ricominciare. Il 12 luglio, non ancora ufficiale, raduno a Castel Volturno, per introdursi al ritiro di Dimaro-Folgarida, che comincerà la mattina del 15 e finirà il 25, prima di un brevissimo riposo e dell’avvio del ciclo delle amichevoli da allestire o da completare”. Dopo Dimaro, la preparazione proseguirà in Abruzzo, dove a Ferragosto, o alla vigilia, potrebbe essere attrezzata l’ultima gara con un club italiano.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, futuro Koulibaly: i club non hanno tanto da investire

Calciomercato: Petagna verso l’addio, può essere ceduto per fare cassa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Matteo Pessina e Alessandra Navarra, l’eroe di Euro 2020 per l’Italia è fidanzato dal 2015