Napoli, spunta una nuova data per lo Scudetto

Il Corriere dello Sport si è concentrato su una presunta nuova data relativa alla vittoria dello Scudetto da parte del Napoli.

Il terzo Scudetto del Napoli è sempre più realtà. Nella giornata di ieri la squadra di Luciano Spalletti ha battuto in trasferta la Juventus ed il Corriere dello Sport ha rivelato una nuova presunta data in cui potrebbe avvenire la vittoria del titolo. Se ciò non si dovesse verificare nel prossimo weekend, la data in questione sarà il prossimo 2 maggio.

“Scudetto nel prossimo weekend se il Napoli batte la Salernitana e la Lazio non vince con l’Inter. E se il mosaico non dovesse incastrarsi perfettamente, per festeggiare il terzo scudetto a distanza di 33 anni dall’ultimo basterebbe attendere la 33ª giornata e firmare l’ultimo successo d’autore con l’Udinese: lo scudetto diventerebbe realtà martedì 2 maggio alla Dacia Arena. Indipendentemente dai risultati degli altri: 84 punti sarebbero troppi per gli inseguitori a 5 giornate dalla fine del campionato. Questione di giorni.”

Fonte foto: Flickr.com

