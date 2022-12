Napoli su Cheddira per il mercato estivo

Il Napoli punta Cheddira per la prossima stagione

Il Napoli guarda in casa dell’altro club della famiglia De Laurentiis, il Bari, per rinforzare la propria rosa. Secondo il Corriere dello Sport il club partenopeo potrebbe prelevare Walid Cheddira dalla società pugliese per la prossima stagione. Sull’attaccante marocchino, precisa il quotidiano, non c’è soltanto il club azzurro.

Fonte foto: Instagram @walo_98

