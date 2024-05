Napoli su Denkey, i prezzo dell’attaccante è accessibile

La Gazzetta dello Sport si è focalizzata sull’interesse del Napoli nei confronti del giocatore del Cercle Brugge Kevin Denkey.

Il campionato di Serie A sta volgendo al termine ed il Napoli avrebbe già individuato i prossimi obiettivi in vista della prossima sessione di mercato, tre di essi dovrebbe esserci Kevin Denkey.

La Gazzetta dello Sport ha riportato la situazione:

“28 gol in stagione tra regular season, playoff e coppa. Nazionale del Togo (25 gare e 4 gol), rischierebbe quei viaggi in Africa che De Laurentiis non ama dopo i tanti problemi accusati con la Nigeria da Osimhen, e questo potrebbe essere un punto negativo nella trattativa. Ma il giocatore piace e ha costi accessibili: per Denkey potrebbero bastare 20 milioni, magari con bonus. Una scommessa fattibile, qualora i primi obiettivi diventassero irraggiungibili.”

Fonte foto in evidenza — (da Cercle Brugge KSV) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Bologna, segui la diretta dal Maradona del match degli azzurri

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Calzona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi