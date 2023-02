Napoli su Hojlund, è sfida con tre big di Serie A

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe interessato all’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato l’interesse da parte del Napoli nei confronti dell’attaccate dell’Atalanta Rasmus Hojlund. Secondo quanto si legge ci sarebbero anche altri club di Sere A interessati al giocatore danese.

“La prossima estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta. Le big inglesi già hanno messo nel mirino Hojlund per la prossima estate, ma anche in Italia non mancano gli estimatori. Il Napoli potrebbe farci un pensierino qualora ci fossero i presupposti per dare via Osimhen. Stesso discorso vale per la Juventus con Vlahovic. Anche le due milanesi sono alla ricerca della punta.”

Fonte foto: Instagram @rasmus.hoejilund

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lozano: “Mi manca solo il gol, ma arriverà il calcio è così”

Spalletti: “Siamo forti, ma se non ci mettiamo tutto arrivano le difficoltà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendi, sopra Domodossola bruciati 100 ettari di bosco