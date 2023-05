Napoli su Koopmeiners, è fortemente voluto da De Laurentiis

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe portare in maglia azzurra il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners.

Teun Koopmeiners sarebbe ormai da diverso tempo nel mirino del Napoli, in particolare sarebbe un desiderio del Presidente Aurelio De Laurentiis.

L’edizione odierne de Il Corriere dello Sport ha riportato qualche dettaglio sulla questione. Per il cartellino del giocatore olandese servirebbero 40 milioni ed il club azzurro vorrebbe provarci in quanto lo seguirebbe dai tempi dell’AZ Alkmaar.

“Anzi, se vogliamo è un’idea che parte da lontano, sin da quando il signore in questione sfilò da avversario di Europa League con la maglia dell’AZ: era il 2020 e lui è Teun Koopmeiners. Un centrocampista vero, completo: le due fasi e un sinistro preciso e potente. Piace da morire, l’olandese, e il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni: il Napoli ci prova. Convinto. Con o senza Giuntoli: il ds, ormai in orbita Juve ma in attesa di chiarire la propria posizione con De Laurentiis, lo stima tremendamente.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski: “Vorrei rimanere”. Incontro con ADL entro fine stagione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Annalisa convola a nozze con Francesco Muglia: le pubblicazioni diventano virali