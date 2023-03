Napoli su Schuurs, il difensore piace a molti big club

Il difensore del Torino Perr Schuurs sarebbe nel mirino del Napoli, ma avrebbe anche altri corteggiatori in Italia ed all’estero.

Il difensore centrale del Torino Perr Schuurs avrebbe catturato l’attenzione del Napoli. A rivelare la notizia è stata l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che ha affermato anche che il giocatore olandese sarebbe nel mirino di molti big club. Restando in Italia ben tre club oltre il Napoli avrebbe chiesto informazioni, ovvero il Milan, la Roma e l’Inter. Non solo: Perr Schuurs non sarebbe passato inosservato neanche la Premier League, infatti ci sarebbe l’interesse del Liverpool.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Perché su di lui si sono già avventati alcuni dei club più importanti d’Italia e d’Europa: Inter, Milan, Napoli e Roma hanno chiesto informazioni. Ma l’interesse è soprattutto in Premier: con il Liverpool in primis, pronto a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro per portarlo a casa.”

