Napoli su Tameze: è diventato un giocatore completo, la valutazione

L’Arena – Napoli su Tameze: “Adrien è diventato un giocatore affidabile e completo nel suo ruolo“.

Igor Tudor è riuscito a far emergere, ancor di più, il talento di Adrien Tameze. Le parole del quotidiano di Verona:

“Per l’Hellas intenso e “cattivo“ di Tudor, questo Tameze è l’uomo perfetto. Ti salta addosso, ti mette ansia, si piazza sulle traiettorie, spezza il gioco degli avversari, protegge compagni e reparti, sa portare coperture intelligenti. Insomma, oggi Adrien è diventato giocatore affidabile e completo nel ruolo”.

Sul futuro: “Contratto sino al 2024 con l’Hellas, che anche con lui c’ha visto lungo. Il valore di mercato, dal suo arrivo a oggi, ha avuto forte impennata. Si è passati ai quattro milioni iniziali, ai sei di intermezzo, agli otto o nove di oggi. E Tameze è finito nel mirino delle grandi, non solo d’Italia. Per dire: piace al Napoli, prossimo avversario dei gialloblù domani al Bentegodi. Se ne riparlerà in estate”.

