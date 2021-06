Napoli, tantissimi tifosi si prenotano per vedere gli azzurri in ritiro

Tantissimi tifosi del Napoli si sono già organizzati per incontrare i loro idoli durante il ritiro estivo.

Il Napoli ha già scelto le date per il ritiro estivo in Abruzzo ed i tifosi non vedono l’ora che inizi. Moltissimi hanno già prenotato alloggi in Abruzzo, proprio nella zona di Castel di Sangro dove il ritiro avverrà. A riportare tale notizia è l’ANSA: l’Agenzia Nazionale Stampa Associata annuncia che è impossibile trovare una casa in affitto tra il 5 ed il 15 agosto nell’Alto Sangro, proprio la zona in cui avverrà il ritiro del Napoli.

“Fioccano le prenotazioni negli alberghi dell’Alto Sangro ma soprattutto sono le case l’oggetto del desiderio dei tifosi del Napoli per assistere al ritiro della squadra partenopea che si svolgerà tra Rivisondoli e Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto.”

