Napoli-Torino, il gesto di De Laurentiis dopo la vittoria

La Gazzetta dello Sport ha riportato un gesto compiuto da Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria del Napoli contro il Torino.

Il Napoli ha battuto il Torino per 3-1 vincendo in campionato per la sesta volta consecutiva e blindando così il primo posto in classifica. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha compiuto un gesto dopo il fischio finale che non è passato inosservato.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“Il low profile scelto dal Presidente De Laurentiis – primo in A e pure in B col Bari -, sceso negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra ma senza retorica e soprattutto senza dichiarazioni ai medi che potrebbero turbare gli equilibri costruiti in estate.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Anguissa ha battuto un record durante la gara con il Torino

Napoli: ingaggiato Jorge Alastuey dal Barcellona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sbarco di migranti a Pozzallo, in 54 a bordo di una imbarcazione