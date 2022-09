Napoli-Torino, Politano migliora: oggi decisione sulla convocazione

La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per la convocazione di Matteo Politano in occasione di Napoli-Torino.

Si avvicina il giorno di Napoli-Torino e Matteo Politano sta recuperando sempre di più dall’infortunio alla caviglia. Non è ancora certo il fatto che l’attaccante possa entrare nella lista dei convocati per la sfida di sabato 1 ottobre. Tuttavia il responso avverrà a breve: secondo Il Corriere dello Sport oggi ci sarà il test decisivo nei confronti di Matteo Politano. Si deciderà dunque se il giocatore sarà convocato per la gara. Nel caso non dovesse riuscire ad essere presente al suo posto sarà pronto il giovane attaccante Alessio Zerbin.

Ecco quanto riportato su Matteo Politano:

“Due allenamenti con la squadra e oggi il test decisivo per la sua convocazione. La caviglia, per il momento, ha retto piuttosto bene: non resta che forzare certi movimenti e poi valutare le reazioni (e il dolore). Zerbin, nel frattempo, è in ottima salute. Pimpante e pronto.”

