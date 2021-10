Napoli-Torino, Spalletti cambia modulo e torna al 4-3-3

Napoli-Torino, il cambio di Spalletti

Nella sfida che vedrà il Napoli affrontare il Torino oggi alle ore 18:00 al Maradona, Luciano Spalletti cambia modulo e passa al 4-3-3. Tra i pali conferma per Ospina, con Meret che si accomoderà in panchina. In difesa confermato il blocco composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo ci saranno Fabian Ruiz e Anguissa, con Zielinski che completerà il terzetto. In attacco sicuri del posto Insigne ed Osimhen, mentre a destra Politano e Lozano si giocano una maglia da titoale con il primo favorito.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Anguissa, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.

