Napoli-Torino, tra cambi di formazione per Calzona

Il quotidiano Il Mattino si è soffermato sulla probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro il Torino.

Questa sera Napoli e Torino si sfideranno in campionato allo Stadio Diego Armando Maradona. L’edizione odierna de Il Mattino ha provato ad anticipare le mosse di Francesco Calzona.

Di seguito quanto riportato:

Al posto di Rrahmani è pronto Ostigard che farà coppa con Juan Jesus al centro della difesa, con Di Lorenzo e Mario Rui (favorito stavolta su Olivera) sulle fasce. Nella terra di mezzo, l’anello di congiunzione sarà come sempre Lobotka. Il playmaker slovacco avrà il compito di cucire e rattoppare con Anguissa sul fronte destro ed il ritorno di Zielinski (in luogo di Traoré) dalla parte opposta. In attacco, invece, Calzona pare intenzionato a confermare i tre moschettieri Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Occhio alla probabile staffetta tra Politano e Raspadori. Finora Jack è partito quasi sempre dalle retrovie, salvo poi farsi trovare pronto come in occasione del golden gol con la Juve. E chissà che domani sera non si possano invertire i ruoli… di partenza.”

