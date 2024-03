Napoli-Torino, voti altissimi in pagella per Kvaratskhelia

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha ricevuto voti alti nelle pagelle dei quotidiani dopo il match contro il Torino.

All’indomani del pareggio tra Napoli e Torino Khvicha Kvaratskhelia è stato promosso per la sua prestazione.

Di seguito i voti nelle pagelle:

Il Mattino – 7: “Inventa il gol, al terzo tentativo non sbaglia. Da quel momento si carica la squadra sulle spalle e fa tutto da solo, dopo un primo tempo stranamente pigro.”

Tuttomercatoweb – 7: “Il giorno in cui riuscirà a finalizzare con cinismo dall’interno dell’area piccola parleremo di lui come uno dei migliori calciatori al mond. Gli manca solo quest’ultimo step e lo dimostra il gol mangiato in apertura. Non che poi non segni, perché poi nel tabellino ci entra eccome con una rete neanche banale, al volo, su suggerimento di Mario Rui. E nel finale è lui a caricarsi la squadra sulle spalle, diventando praticamente uomo-ovunque. Ancora il migliore.”

Il Corriere dello Sport – 7: “Gioca con Djidji incollato addosso, ma mica è un problema: le occasioni migliori sono tutte sue. Due le spreca tagliando a destra, la terza no: detta il cross di Rui a sinistra e poi lo bacia. Quarto gol di fila in tre partite, 10 in stagione. Inarrestabile nel secondo tempo: lotta, combatte, dribbla, tira a ripetizione e ci crede fino alla fine.”

