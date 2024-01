Napoli, Traorè a Roma per le visite mediche

“Hamed Traore è arrivato in questi minuti a Villa Stuart a Roma per sottoporsi alle visite mediche col Napoli. I controlli sul giocatore saranno approfonditi e se tutto andrà come previsto nelle prossime ore arriverà la firma sul suo nuovo contratto col club azzurro proprio mentre la squadra di Walter Mazzarri è impegnata a Riyad nella preparazione del match di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. L’operazione col Bournemouth era stata definita nei giorni scorsi, col Napoli che aveva raggiunto un accordo con gli inglesi sulla base di un prestito con diritto di riscatto al termine della stagione per 25 milioni circa.”