Napoli, Troise: “Contro la Salernitana spazio ad Olivera”

Secondo il giornalista Ciro Troise, il tecnico del Napoli Rudi Garcia potrebbe puntare su Mathias Olivera per la sfida contro la Salernitana.

Ciro Troise, giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto i microfoni di “Radio Gol”, trasmissione in programma sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss Napoli”.

Il giornalista ha parlato in primo luogo della situazione legata a Victor Osimhen:

“Il suo rientro era programmato tra ieri ed oggi, ma alla fine ci vorrà qualche giorno ancora prima di rivederlo. E’ importante che rientri presto perché deve fare un controllo approfondito. Se dovesse tornare a Bergamo dopo la sosta, vuol dire che durante tale periodo dovrà fare un lavoro personalizzato per poi riaggregarsi al resto del gruppo. Il Napoli deve fare 9 punti nelle prossime 3 e poi deve trovare il modo di affrontare squadre forti quanto. Mi sorprenderebbe inoltre se Victor Osimhen rinnovasse, ormai siamo a novembre. Se avesse rinnovato in estate sarebbe stato giusto per poi rivenderlo bene l’anno venturo.”

In seguito Troise si sofferma su una scelta ben precisa che Rudi Garcia potrebbe prendere per la sfida contro la Salernitana:

Tra Mario Rui ed Olivera preferisco il primo perché il Napoli deve pensare a cosa fare e non come difendersi. Mario Rui migliora anche le prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia. Però se penso che lui le abbia giocate tutte ultimamente e conoscendo la gestione di Garcia credo che a Salerno giocherà Mathias Olivera.”