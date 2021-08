Napoli, trovato l’accordo con Youssouf, resta da convincere il Saint-Etienne

Secondo Tuttosport il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Zaydou Youssouf, centrocampista del Saint Etienne.

L’acquisto di Juan Jesus non ferma il mercato del Napoli, che continua a guardarsi intorno. Secondo il quotidiano Tuttosport la Società partenopea avrebbe trovato anche l’accordo con il giocatore del Saint Etienne Zaydou Youssouf, giovane centrocampista classe 1999. Se però il giocatore sarebbe d’accordo al trasferimento così non è per il club francese: per far sì che Youssouf arrivi al Napoli, bisogna trovare prima l’accordo con il Saint Etienne.

Dal quotidiano si legge:

“Ma se non arrivasse Camara, si tornerà dal Saint-Etienne per convincerli a cedere il prestante centrocampista Zaydou Youssouf, francese di 22 anni. L’accordo con il giocatore c’è già, resta da convincere i transalpini ad accettare il prestito oneroso senza obbligo di riscatto,”

