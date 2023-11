Napoli, Tudor si avvicina. Incontrerà lui stesso De Laurentiis a Roma

Tudor si avvicina al Napoli, incontrerà De Laurentiis

Igor Tudor è sempre più vicino alla panchina del Napoli, tanto che oggi potrebbe esserci un incontro a Roma con il presidente Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Giovanni Scotto attraverso il suo account ufficiale Twitter, il tecnico croato sarebbe al momento il favorito per guidare gli azzurri. Ecco il tweet:

“Tra De Laurentiis e Tudor la reciproca volontà di trovare un accordo. Il croato è rimasto fermo aspettando da tempo una risposta dopo il contatto di un mese fa, e intanto ha rotto con i suoi più stretti collaboratori (vice e preparatore atletico) che sono passati al Besiktas. Per questo chiede garanzie maggiori, probabilmente un contratto almeno fino al giugno del 2025. De Laurentiis non è intenzionato ad andare oltre l’accordo fino al termine di questa stagione, ma l’inserimento di clausole automatiche in caso di raggiungimento degli obiettivi (ottavi Champions e almeno il quarto posto, ad esempio) può essere la soluzione. Oltre al suo procuratore oggi a Roma dovrebbe essere presente anche l’allenatore croato, segno della voglia di trovare un accordo e iniziare già domani la sua nuova avventura. L’alternativa che De Laurentiis tiene aperta è quella per Cannavaro, che sarebbe avanti a Mazzarri e altre soluzioni con meno riscontri.”



