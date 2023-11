Napoli-Tudor, spuntano dettagli sull’eventuale contratto

La Gazzetta dello Sport ha svelato qualche dettaglio sull’eventuale contratto di Igor Tudor nel momento in cui arriverà a Napoli.

Da due giorni il nome di Igor Tudor è stato accostato al Napoli. Nella giornata di ieri c’è stato anche un incontro tra quest’ultimo ed il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

L’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport si è soffermata su qualche dettaglio relativo al contratto che ci sarà qualora si dovesse verificare il suo arrivo in azzurro.

“Tudor non intende essere un semplice traghettatore ma ha l’ambizione di voler creare un suo piccolo ciclo al Napoli. Alla fine il croato, per dimostrare la sua voglia di rientrare ad alti livelli – un mese fa per questo motivo ha detto no alla Salernitana – ha comunque accettato 7 mesi di contratto (per circa 2 milioni netti) e un’opzione unilaterale di riconferma per la società con un ingaggio sino al giugno 2025 di 3 milioni netti. Al di là del lato economico Tudor ha voluto dimostrare di credere in questa scommessa. E De Laurentiis, che è rimasto colpito positivamente, oggi deve sciogliere la riserva per arrivare alla firma dei contratti.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

