Napoli, turnover col Sassuolo: in anteprima le mosse di Spalletti

Repubblica – Napoli, turnover col Sassuolo: in anteprima alcune mosse di Spalletti.

Secondo il quotidiano, Spalletti contro il Sassuolo al Mapei Stadium venerdì sera, avrebbe in mente di portare in campo qualche novità di formazione.

“In vista della gara contro il Sassuolo mister Spalletti sta riflettendo su un possibile turnover. Ci si può aspettare un cambio per reparto, con Olivera, Elmas e Politano in rampa di lancio per far rifiatare rispettivamente a Mario Rui, Zielinski e Lozano. Sotto osservazione ci sono però tutte le seconde linee, con Juan Jesus, Ndombele e Simeone a loro volta in preallarme”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

