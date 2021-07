Napoli, Tutino prossimo al trasferimento al Parma: intesa vicina tra i club

Gennaro Tutino, giocatore del Napoli, è sempre più vicino al trasferimento al Parma.

Gennaro Tutino è appena tornato al Napoli dopo una trionfante stagione alla Salernitana, ma a quanto pare è già pronto a ritornare in Serie B. L’attaccante azzurro infatti è pronto per trasferirsi a Parma, club retrocesso in serie B proprio al termine della stagione di campionato appena concluso.

Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport in merito a tale argomento:

“Nel frattempo, comincia a muoversi qualcosa sul fronte del mercato. In uscita: Tutino, ventiquattrenne attaccante neopromosso con la Salernitana in Serie A da protagonista, è pronto a tornare subito in Serie B: al Parma. L’intesa definitiva tra i due club è vicina.”

