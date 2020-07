Napoli-Udinese – Gli azzurri tornano alla vittoria con un eurogol di Politano

Torna a vincere il Napoli e lo fa superando un’arroccatissima Udinese al San Paolo.

Si chiude Napoli-Udinese dopo quasi 7′ di recupero con i gol di De Paul e Milik nel primo tempo mentre è di Politano l’eurogol che consegna i 3 punti agli uomini di Gattuso.

Primo tempo

Nei primi minuti di gioco si segnala un gol in nettissimo fuorigioco da parte degli ospiti, giustamente annullato senza troppe polemiche e senza VAR. Il Napoli cerca di sfondare per vie centrali ma si capisce fin da subito quale sarà la trama della gara. L’Udinese è ben messa in campo e ben organizzata per difendere seppur pronta a ripartire per sfruttare le eventuali occasioni che possono arrivare. E’ proprio ciò che succede al 22esimo di gioco. Nestorovski riesce a mettere una palla bassa all’interno dell’area di rigore del Napoli, velo di Lasagna e De Paul tutto solo non sbaglia. Reagisce il Napoli con un tiro di Mario Rui che impegna non poco l’estremo difensore bianconero al termine di un’azione personale che avrebbe meritato di più. A seguito di un colpo subito lascia il campo Dries Mertens, al minuto 26 comincia la partita di Arek Milik. Il polacco non fa in tempo a raggiungere la posizione che si trova servito al centro dell’area piccola da Fabian Ruiz e con una zampata porta di nuovo il match in equilibrio. Nessun altro brivido fino al 42′, Insigne raccoglie di testa il crosso di Hysaj ma la palla è centrale per la facile presa di Musso.

Secondo tempo

Il primo quarto d’ora passa con pochissimo da segnalare se non un tiro di Insigne, alla Insigne, ma alto sulla traversa. A svegliare tutti ci pensa Zielinski che fa partire la bordata che viene deviata da Musso sulla traversa e nel rimbalzo la palla supera la linea ma non completamente. Ci riprova dopo due minuti Mario Rui su invito di Insigne, tiro preciso ma debole sul secondo palo. C’è solo il Napoli in campo ma, nonostante ciò, l’Udinese sfiora il vantaggio con il bel tiro di Lasagna, si supera Ospina. Al 70′ dentro Politano per Callejon, non una bella prestazione per lo spagnolo, entra anche Demme per Lobotka che ha smistato palloni con una buona dose di precisione. Nel corso del cooling break Fabian Ruiz suona la carica ai compagni. Si arriva all’80 senza emozioni e si ripete l’assist di Insigne per Mario Rui, esterno della rete per il portoghese prima del cambio delle mezzali, dentro Allan ed Elmas per Zielinski e Fabian Ruiz. Rischiano grosso gli azzurri al minuto 84′, si ripresenta De Paul davanti ad Ospina, stavolta l’argentino non è cinico come nel primo tempo, il suo tiro supera Ospina ma Koulibaly salva il Napoli ribattendo addirittura sul palo la sfera che finisce poi nelle mani del numero uno azzurro. Si inizia ad assaporare l’amaro di un secondo pareggio consecutivo quando Politano, servito bene da Hysaj tira fuori il coniglio dal cilindro: tiro dal vertice dell’area di rigore sul primo palo imprendibile per Musso. Finisce tra gli applausi per il primo gol in azzurro di Matteo Politano.

Mario Scala