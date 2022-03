Napoli-Udinese: sold out al Maradona, tifosi pronti per sostenere la squadra

Fonte foto: Gianluca Di Marzio.

Tuttosport – Sold out al Maradona: tifosi pronti per sostenere la squadra contro l’Udinese.

Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“Gli azzurri non saranno soli: oggi sarà esposto ai botteghini il cartello sold out. Ieri il Napoli si è potuto allenare quasi al completo, con soli tre assenti.

Malcuit ha svolto lavoro in palestra, terapie per portiere Meret , così come per Petagna : per lui una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il rientro è previsto per la sfida con la Roma del 16 aprile”.

