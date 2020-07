Napoli, Ugolini: “Parole forti di Gattuso su Milik, il Napoli costruisce ma non segna” Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul momento delicato di Milik: “Le parole di Gattuso su Milik sono state forti, sulle difficoltà che sta trovando il ragazzo. Il problema però non è il polacco, ma il fatto che il Napoli segni troppo poco. Si costruisce tanto, ma si concretizza troppo poco. E’ un aspetto su cui lavorare, tanto è vero che il Napoli è settimo”.

In effetti che il centravanti polacco non stia passando un gran periodo è chiaro a tutti. Il 99 azzurro, mai amato dalla tifoseria partenopea e sempre attaccato ad ogni suo minimo errore, sembra essersi stufato e pare stia pensando giorno e notte alla Juventus, che per lui fa sul serio e che pare sia convinta a mettere sul piatto 20/25 milioni di euro più una contropartita tecnica. Staremo a vedere alla fine se l’affare andrà in porto o meno, la cosa certa è che Milik lascerà il Napoli.

