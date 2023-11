Napoli-Union Berlin, Politano: “Inspiegabile prendere gol così”

L’attaccante Matteo Politano ha rilasciato un breve commento dopo il pareggio tra il Napoli e l’Union Berlino.

Si è da poco conclusa con il pareggio di 1-1 la sfida di Champions League ed Union Berlino; Matteo Politano ha parlato di quanto accaduto ai microfoni di Sky Sport:

“Oggi è difficile spiegare ciò che è successo, è inspiegabile. In queste partite non si possono prendere gol di questo genere. Loro non hanno mai tirato, noi invece abbiamo creato tanto, ma bisogna continuare a lavorare. Abbiamo altre due partite, dobbiamo assolutamente raggiungere la qualificazione.”

Sul suo momento positivo che sta vivendo a Napoli afferma:

“Io cerco di lavorare tutti i giorni, sento la fiducia del mister e cerco di ripagarla con gol ed assist.“

