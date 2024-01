Napoli-Verona, biglietti in vendita libera: i settori ancora disponibili

Napoli-Verona biglietti in vendita libera, tutte le info

La SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 15 Gennaio 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Hellas Verona, che si disputerà domenica 4 Febbraio 2024 alle ore 15:00. La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente on line al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.

Napoli-Verona biglietti in vendita libera

I prezzi per la partita Napoli vs Verona saranno i seguenti:

Settore Prelazione Fidelity Vendita Libera

CURVE INFERIORI 14 € 20 €

CURVE SUPERIORI 30 € 35 €

DISTINTI INFERIORI 40 € 45 €

DISTINTI SUPERIORI 50 € 60 €

TRIBUNA NISIDA 65 € 75 €

TRIBUNA POSILLIPO 90 € 100 €

Ecco i settori ancora disponibili:

