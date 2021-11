Napoli-Verona, il commento di Pistocchi dopo la gara

Maurizio Pistocchi commenta il pareggio del Napoli contro il Verona.

Maurizio Pistocchi, giornalista, commenta il risultato finale di Napoli-Verona, gara terminata con il punteggio di 1-1. Queste le sue parole.

“Napoli-Verona 1-1. Il Napoli va sotto per il gol di Simeone dopo 13 minuti. Reagisce, pareggia con Di Lorenzo al 18’, prende due pali con Osimehn e Mertens, protesta per tre interventi sospetti ai danni di Osimhen, ma il Verona in 9 resiste sino alla fine e si conferma avversario tostissimo.”

Nap-Ver 1:1 Il Napoli va sotto per il gol di Simeone dopo 13’ reagisce, pareggia con Di Lorenzo al 18’,prende due pali con Osimehn e Mertens, protesta per tre interventi sospetti ai danni di Osimehn,ma il Verona in 9 resiste sino alla fine e si conferma avversario tostissimo pic.twitter.com/6s9gZiHkgY — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 7, 2021

