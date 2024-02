Napoli-Verona, Mazzarri: “Chiedo una mano al pubblico”

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona.

In vista della sfida tra Napoli e Verona in programma domani pomeriggio Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

“Sono soddisfatto del mercato. Il modulo lo vedrete in campo. Ho avuto qualche settimana tipo. I ragazzi hanno imparato a giocare a tre in difesa, per cui si può giocare a quattro. Valutiamo anche come dobbiamo schierarci. Il Verona è sempre stata una squadra ostica. Spero che i ragazzi abbiano capito le difficoltà. Dobbiamo stare attenti ai famosi contropiede. Ci proveremo per il quarto posto, abbiamo la possibilità di arrivarci. Per scaramanzia non guardo la classifica, sono 17 finali, mi dicono che siamo a 3-4 punti dal quarto posto. Zielinski sta male e non si è allenati. Penso che sia difficile vederlo. Sono venuto di corsa qui dopo la doccia post allenamento. Anguissa sta bene e Traorè sarà tra i convocato: forse può giocare anche venti minuti. Olivera, invece, sicuramente non ci sarà. Sono incerto su Natan. Ngonge contro la Lazio ha fatto molto bene anche da centravanti, quindi può giocare anche in quel ruolo. Chiedo al pubblico di darci una mano”

Su Lindstrom afferma:

“Lindstrom di base è valido. Arrivare in Italia non è semplice, c’è un tatticismo molto forte nel nostro calcio. Per una serie di motivi, non si è ancora espresso, ma èun ragazzo serio, sono fiducioso che possa darci una mano.”

Infine, sui due attaccnti:

“Dipende, Ngonge può giocare da centravanti di manovra al posto di Politano, può fare l’attaccante di destra. L’unica partita vinta col 4-2-3-1 con Raspadori dietro la punta è accaduto col Cagliari. Quando dal 4-3-3 siamo passati al 4-2-3-1 non sempre è andata bene. E’ chiaro che tenterò sempre il tutto per tutto.”

Fonte foto in evidenza – Flickr.com

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zanoli, l’agente racconta la trattativa con la Salernitana

Ngonge, l’intermediario: “Segnerà in Napoli-Verona”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Manolas può tornare in Italia: ci pensa il Verona