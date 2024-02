Napoli-Verona, prestazione positiva per Ngonge: le pagelle

Cyril Ngonge ha ricevuto voti alti in pagella da parte dei maggiori quotidiani dopo la sfida tra Napoli ed Hellas Verona.

Il giorno dopo la sfida tra Napoli ed Hellas Verona il nuovo acquisto azzurro Cyril Ngonge ha ricevuto voti alti nelle pagelle dei quotidiani.

Di seguito quanto riportato:

Il Corriere dello Sport – 7: “Nel primo gol (al passato) sente la porta, la va ad attaccare, comincia a prendere i fantasmi a schiaffi con l’aiuto di Dawidowicz”.

La Gazzetta dello Sport – 7: “Il gol dell’ex, un classico, senza esultare. Ma dopo l’1-1 diventa autogol e forse si sente meno in colpa. Fornisce concretezza.”

Tuttomercatoweb – 7: “Prima gioia in azzurro proprio contro la squadra da cui è stato prelevato: il calcio ha sempre qualcosa di cinematografico in sé.”

Il Mattino – 6: “Mezz’ora per lui. Va esattamente a piazzarsi come vice Politano. E trova il blitz e l’incursione per il pareggio che poi in serata la Lega Calcio gli toglie perché, in effetti, non è che avesse centrato la porta. In ogni caso, mette linfa vitale, beata spensieratezza. Pur senza fare chissà che prodezze.”

Tuttosport – 6.5: “Trova il gol del pareggio con l’aiuto di Dawidowicz, decisivo per invertire l’andamento del match.”