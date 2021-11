Napoli-Verona, Spalletti fa sei cambi rispetto a Varsavia. Dubbio Manolas-Juan Jesus

Napoli-Verona, le scelte di Spalletti

Napoli-Verona in programma questo pomeriggio alle ore 18:00 allo stadio Maradona, sarà un altro importante esame per i ragazzi di Spalletti. Il tecnico azzurro sembra aver ormai deciso la formazione da schierare, dove ci saranno sei cambi rispetto all’undici titolare sceso in campo a Varsavia. In porta ritornerà Ospina, che sembra ormai essere il titolare in campionato. In difesa Di Lorenzo e il ritrovato Mario Rui agiranno sugli esterni, mentre al centro l’unico sicuro di esserci è Rrahmani. Ad affiancarlo uno tra Juan Jesus e Manolas, con il brasiliano che sembra favorito. A centrocampo, torna Fabian Ruiz al fianco di Anguissa. Completa la mediana Zielinski. In attacco tornano Osimhne, Insine e Politano dal primo minuto.

