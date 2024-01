Napoli-Verona, tutti i rientri in casa azzurra

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione di tutti i rientri in casa Napoli in vista della sfida contro l’Hellas Verona.

Napoli ed Hellas Verona si sfideranno il prossimo 4 febbraio alle ore 15. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime in casa azzurra, in particolare tutti i giocatori che rientreranno a disposizione di Walter Mazzarri.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“Frank Anguissa domani sarà a Castelvolturno ed è comprensibile sospettare che con lui in campo possa esserci un’altra vita per gli azzurri. Kvaratskhelia vorrebbe cominciare a splendere proprio contro il Verona, la prima squadra italiana a cui ha fatto gol. Il Cholito Simeone parte leggermente in vantaggio su Raspadori per la titolarità. E poi c’è Jens Cajuste, un’opzione in più per portare nuove idee di gioco. Con loro, torneranno anche Natan e Olivera.”

